Confíen, Cruz Azul está "entero" para enfrentar al Flamengo

Cuatro días después de la eliminación en la Liga MX, Cruz Azul jugará la Copa Intercontinental en el otro lado del mundo y enfrentará con gran ánimo y orgullo (y en calidad de víctima) al Flamengo.

De cara al ‘Derbi de las Américas’, algo así como la ronda de cuartos de final de este torneo internacional organizado por la FIFA, el técnico Nicolás Larcamón quiso mandarle un mensaje a la afición: el equipo está en buen estado, más allá de la derrota en las semifinales contra Tigres y del larguísimo viaje que tuvo que hacerse, todavía con el dolor mental y físico por la caída en el ‘Volcán’ de Nuevo León.

“El grupo está entero para afrontar el partido, somos conscientes de la dimensión de esta oportunidad que representa para todo Cruz Azul, sobre todo para nuestra gente. Nos duele no haber podido regalarle la oportunidad de jugar una nueva final de Liga, pero queremos darles la enorme alegría de lo que sería una clasificación en la siguiente fase en un campeonato de esta magnitud”, dijo Larcamón en Catar.

"Confío en nuestras capacidades para ganar mañana y acceder a la siguiente fase"



El entrenador no piensa en “salvar el semestre” con una victoria ante el campeón de Brasil y de la Copa Libertadores, sino en “capitalizar una enorme oportunidad", pues “para toda la delegación es un privilegio gigantesco poder representar a Cruz Azul a nivel internacional en este torneo”.

Hablando de la fuerte carga de partidos, luego de disputar cuatro partidos de Liguilla, además de la fase regular de la Liga MX y hasta la Leagues Cup en verano, el técnico que vive sus primeros meses con Crux Azul admitió que ha sido difícil el ‘maratón’, pero quedó conforme con los tiempos del viaje.

“La calendarización quedó compleja por lo encimado del compromiso de semifinales de la Liga con esta cita a nivel internacional y sobre todo con la complejidad del viaje y lo incómodo de la preparación, pero estoy muy conforme con lo que fue la logística, la manera que encaramos lo que fue el post Tigres para poder llegar al otro lado del mundo”, reconoció el técnico de 41 años.

Flamengo es ampliamente favorito por su gran momento y su valor de plantilla (195 millones de euros según Transfermarkt), pero Cruz Azul sueña con avanzar a la Copa Challenger ante el Pyramids de Egipto.