Cruz Azul y otra historia de ilusión no concretada

Héctor Cantú

El Cruz Azul se ha vuelto a topar con pared y quedó descarrilado del torneo Apertura 2025 luego de perder, ante Tigres las semifinales con las mismas sensaciones que ha dejado, en los últimos años, de quedarse en la línea.

La Máquina es un equipo que está acostumbrado a convivir con el fracaso de no llegar a las finales. Lo peor, es que el equipo enviado por Nicolás Larcamón, tuvo en los pies cambiar con esta dinámica que parece haberse convertido en una ley en el futbol mexicano.

En el juego de ida, Cruz Azul tuvo la posibilidad de sacar una ventaja en casa ante Tigres, un equipo que tiene, como una de sus principales fortalezas, el jugar en casa.

En la vuelta, la Máquina, que dejó en el banquillo a jugadores talentosos como Paradela, pecó de errores individuales en la marcación que se tradujeron en el tanto de Juan Brunetta y que terminó dilapidando los sueños cementeros.

Sin embargo, el mayor error de la eliminatoria se dio al minuto 70 con el cobro del tiro de penal de Gabriel Fernández quien dejó su disparo en las manos de Nahuel Guzmán, quien se convirtió en el jugador más importante de la eliminatoria.

Ahora, debería venirse una reconfiguración de Cruz Azul en el mercado invernal donde saldrán algunos jugadores que se habían convertido en la columna vertebral en el pasado y que en este torneo quedaron limitados en futbol y entrega.

Nicolás Larcamón se mantendrá al frente del equipo por un semestre más con la obligación de reacondicionar a la Máquina para que en el Clausura 2025 se culmine con la consecución de un nuevo título para el equipo cementero.