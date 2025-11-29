Cruz Azul, un paso adelante de Chivas en busca de la semifinal

Enrique Gómez

Ya solo falta conocer a un semifinalista de la Liga MX y si las cosas siguen como hasta ahora, será el Cruz Azul el club que complete el cuarteto de los clubes que buscan el título del Apertura 2025.

El duelo contra Chivas decidirá al último semifinalista del futbol mexicano y aunque el equipo rojiblanco quien llegó en mejor momento a la Liguilla, lo cierto es que en el mano a mano sí parece un escalón por debajo de La Máquina, además de que con el empate (0-0) en el duelo de ida, al conjuntom ‘cementero’ le alcanza con otro resultado igualado en casa para avanzar a la siguiente ronda.

Así llegan ambos clubes a la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX: