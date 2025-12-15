Santiago Gimenez no viajará con Milan a la Supercopa de Italia

Oscar Sandoval

El tratamiento conservador por el que apostaron Milan y Santiago Gimenez no está dando resultados, el futbolista que sigue sin superar la lesión en el tobillo, viajó a Países Bajos para recibir otra opinión y no se descarta que pueda pasar por el quirófano.

El futuro de ‘Santi’ Gimenez podría cambiar drásticamente si es operado para corregir la lesión en el tobillo derecho que lo tiene fuera de actividad desde principios de noviembre, se esperaba su vuelta al grupo para el viaje a la Supercopa de Italia, pero no tomará el avión rumbo a Arabia Saudita.

La Gazzetta dello Sport señala que el mexicano se trasladó a Ámsterdam para ser revisado por Gino Kerkhoffs quien es un “especialista en tobillo” y asegura que “no viajará con el equipo a Riad”, en donde Milan jugará el jueves ante Napoli.

La publicación menciona que “la cirugía lo mantendría de baja varias semanas”, lo que complicaría su salida en el próximo mercado invernal y recalca que serán “Santiago y su entorno” los que tomen la decisión final en los próximos días.