Romelu Lukaku podría debutar con Napoli en la Supercopa de Italia

Romelu Lukaku será parte de la expedición de Napoli que viajará con rumbo a Arabia Saudita para disputar los duelos de la Supercopa de Italia y estará disponible para Antonio Conte después de sufrir una lesión en el muslo derecho que lo dejó cuatro meses fuera de actividad.

Lukaku volvió a la dinámica del conjunto napolitano desde hace un par de días, es obvio que no está para ser titular, pero poco a poco va tomando ritmo y no se descarta que pueda tener minutos en el duelo contra Milan, o el domingo contra el ganador de Bolonia e Inter.

El regreso del delantero será progresivo, pero su vuelta a los entrenamientos es una buena noticia para el equipo napolitano que ha sufrido su baja durante 22 partidos y una sequía por parte de los atacantes que ha rezagado a los partenopei del liderato del futbol italiano.

Lukaku debutará esta temporada luego de ser el farol de los ‘Azzurri’ el año pasado en el que fue determinante para la obtención del título de la Serie A luego de registrar 14 goles y 10 asistencias en 36 partidos. Una pieza que le falta a Conte para defender el 'Scudetto'.