Udinese venció a Napoli y sacudió la parte alta de la Serie A

Redacción FOX Deportes

Napoli vivió este domingo uno de los partidos más complicados de la temporada, a merced constante de Udinese que fue superior y que mereció la victoria que puede cambiar radicalmente la parte alta de la Serie A, ya que Inter podría asaltar el liderato si derrota a Genoa.

Nápoles sobrevivió durante 73 largos minutos al empuje constante de los visitantes, que llegaron a adelantarse hasta en dos ocasiones antes de poder sumar en el marcador. Porque un fuera de juego y una falta anularon, VAR mediante, sus dos primeros zarpazos.

Dos goles anulados y una parada espectacular de Milinkovic-Savic, ayudado también por el larguero, convirtieron el duelo en una suerte de frontón. El Udinese en área rival, los locales achicando aguas hasta que, en el minuto 73, llegó la merecida recompensa de los norteños.

Fue Ekkelenkamp el que marcó el tercer tanto del duelo, el primero válido. El más bonito de todos. Un zapatazo desde fuera del área que colocó en la escuadra derecha de la meta, la izquierda desde el perfil del meta serbio, superado pese a su envergadura debido a lo ajustado del disparo.

Napoli se descosió en Údine. Desaprovechó la gran oportunidad de colocarse líder en solitario de la Serie A tras el pinchazo de Milan ante Sassuolo. Y podría terminar la jornada en la tercera plaza.