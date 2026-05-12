Romelu Lukaku no jugará lo que resta de la temporada con Napoli

Redacción FOX Deportes

Romelu Lukaku pactó con Napoli regresar a Bélgica para terminar de recuperarse y preparar el Mundial 2026, con lo que se perderá los dos últimos partidos de la temporada en la Serie A, según informó hoy el diario Het Nieuwsblad. Happy 33rd birthday to Big Rom! 🎉



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El máximo goleador de la historia de los ‘Red Devils’, que este miércoles cumple 33 años, seguirá un programa de trabajo individual y específico, probablemente en el centro federativo de Tubize, con el objetivo de recuperar la forma física después de una temporada marcada por las lesiones y la falta de continuidad.

La decisión llega tras varias semanas de incertidumbre sobre el futuro inmediato del atacante, cuya relación con el club transalpino que entrena Antonio Conte se tensó en los últimos meses por la gestión de su recuperación.

Romelu Lukaku rescató a Napoli con su primer gol en la Serie A

Medios italianos y belgas señalaron recientemente discrepancias entre el entorno del jugador y Nápoles sobre el lugar y la supervisión de su rehabilitación, después de que el futbolista alegara molestias en los isquiotibiales y la cadera para no viajar con Bélgica a unos amistosos mundialistas y permaneciera en su país para tratarse.

Lukaku ya había sufrido durante la pretemporada una lesión en el muslo izquierdo que le dejó varios meses fuera y apenas ha podido participar esta campaña: suma siete partidos oficiales con los ‘Azzurri’ y un gol mientras que, en el curso anterior, su primero con Nápoles, marcó 14 tantos.