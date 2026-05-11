Napoli tropezó con Bologna en la Serie A

Redacción FOX Deportes

Napoli perdió 3-2 ante Bolonia y desaprovechó la oportunidad de certificar matemáticamente su clasificación para la Champions League tras un partido en el que el conjunto boloñés, sin objetivos en juego, mostró mayor eficacia y apretó la lucha por los puestos europeos.

La pelea por entrar en 'Champions' sigue completamente abierta a falta de solo dos jornadas para el final de la temporada. Para Nápoles era un partido fundamental después del tropiezo de Milan que cayó ante Atalanta, aunque no lo aprovechó.

Federico Bernardeschi sorprendió al conjunto local a los 10 minutos y la primera parte se convirtió en un intercambio constante de ocasiones en ambas áreas. El conjunto boloñés fue el único que logró materializar sus oportunidades en el inicio del encuentro y amplió la ventaja desde los once metros gracias a Riccardo Orsolini, que no falló desde el punto de penalti.

5 goals but 3 points for the Rossoblù! 🔥#NapoliBologna pic.twitter.com/3TE3XiUQYa — Lega Serie A (@SerieA_EN) May 11, 2026

Cuando los 'Rossoblu' ya celebraban marcharse al descanso con una ventaja de dos goles, apareció Giovanni Di Lorenzo para colocar el balón en la escuadra y recortar distancias para los napolitanos, un gol que sirvió como impulso anímico.

Santos firmó el segundo tanto en el minuto 50 y el estadio creyó. Bolonia tampoco se dejó y no tuvo piedad. Aunque no se jugaba nada, no estaba dispuesto a regalar puntos. Ya en el descuento, Jonathan Rowe firmó el tercero tras aprovechar un grave desajuste defensivo y definir de tijera.