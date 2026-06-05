Roberto Mancini ganaría la carrera por la Selección Italiana

Oscar Sandoval

La Selección Italiana vivirá una nueva etapa de reestructuración luego de quedar fuera de la Copa del Mundo por tercera ocasión consecutiva, comenzará de cero a partir del 25 de septiembre y todo apunta que Roberto Mancini regresará a ‘La Nazionale’ tras renunciar en 2023.

Mancini y Antonio Conte eran los candidatos para tomar las riendas de Italia, dos técnicos con carácter para encabezar la renovación y con un sistema que se adapta a lo que necesitan los ‘Azzurri’ para volver a los primeros planos internacionalmente porque atrás quedó la Euro de 2021.

Tuttusport señala que “Mancini adelanta a Conte” y apunta que el actual técnico de Al Sadd, “está muy cerca de volver” al banquillo italiano con los objetivos claros porque el equipo necesita recuperar la esencia y el protagonismo, pero sobre todo clasificar el próximo Mundial.

🔥#Mancini sorpassa Conte, ritorno a un passo: l’accordo del prossimo ct Italia https://t.co/I9Vz4lJHMb — Tuttosport (@tuttosport) June 8, 2026

La publicación turinesa revela que la Federación Italiana de Futbol le ofrece “un contrato de cuatro años por dos millones de euros anuales hasta el 30 de junio de 2030”.

Mancini tendrá que llegar a un acuerdo para terminar su relación laboral con Al Sadd en donde consiguió el título del futbol catarí, antes de regresar a la Selección Italiana que buscará meterse al ‘Final Four’ de la Nations League superando un grupo complicado que comparte con Francia, Bélgica y Turquía, y que sería el primer reto para el técnico.