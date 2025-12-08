Remontada de Milan para reclamar el liderato de la Serie A

Oscar Sandoval

Milan necesitaba ganar en su visita a Torino para seguir enganchado a la pelea por el liderato de la Serie A y lo hizo con una remontada cuando parecía que se caía de la parte alta de la tabla, remontó en la segunda parte para compartir la cima con Napoli y dejar a Inter en el tercer lugar.

Dos embestidas del ‘Toro’ tras un mal inicio de partido dejaron a los ‘Rossoneri’ contra la pared, reaccionaron con un tanto de Adrien Rabiot, pero fue hasta la entrada de Christian Pulisic al campo cuando lograron equilibrar la balanza e inclinarla a su favor con un doblete del estadounidense.

Nikola Vlasic adelantó a los locales desde los 11 pasos tras una mano de Fiyako Tomori dentro del área que el croata cambió por gol a los 10 minutos para descolocar al ‘Diavolo’.

Duván Zapata aumentó la distancia al 17 con un disparo que no pudo detener Mike Maignan y que obligó a los visitantes a darle vuelta al resultado para regresar a la posición de honor.

Rabiot marcó el gol de la jornada a los 24 minutos con un disparo de larga distancia que entró por el ángulo de Fernando Israel. Torino llegó al descanso con la ventaja, pero no cuidó el resultado y los tres puntos se le escaparon de las manos en la parte complementaria.

El banquillo visitante leyó el juego desde la banda y después de varios minutos en los que el equipo estaba perdiendo las ideas, modificó y con los cambios logró despertar a los jugadores, la entrada de Pulisic fue diferencial porque entró a los 66 minutos y empató el duelo al 67.

Substituted on in the 66th minute. Scores the equaliser in the 67th. Christian Pulisic 👏🔥#TorinoMilan 2-2 pic.twitter.com/ljoT7tJivo — Lega Serie A (@SerieA_EN) December 8, 2025

Milan comenzó a tener más presencia en el área de los locales y el gol se estaba cocinando, el estadounidense consumó la voltereta al 76 y aseguró el liderato de los ‘Rossoneri’ que suman 13 partidos sin perder y tres victorias consecutivas en la Serie A.