Remontada de locura del Inter ante Napoli en la Serie A

Oscar Sandoval

Inter vino de atrás y remontó un 2-0 para derrotar 3-2 a Napoli con un gol de Lautaro Martínez al 90+1. Los visitantes sorprendieron y tomaron la ventaja, pero el campeón de la Serie A reaccionó para quedarse con los tres puntos.

Partidazo en Milan en el primer cara a cara entre candidatos al título. Los napolitanos tuvieron el resultado en la mano y a Inter contra las cuerdas al inicio de la segunda mitad, pero los locales reaccionaron y marcaron tres goles en poco más de media hora.

La intensidad marcó el ritmo de un partido que explotó en la segunda mitad, cuando llegaron los cinco goles. Inter había llevado la iniciativa antes del descanso, pero Napoli lo sorprendió apenas comenzó el complemento.

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Mateo Politano abrió el marcador a los 50 minutos y Rasmus Hojlund aumentó la distancia al 53, pero para ganarle al campeón no hay que bajar la guardia porque no se da por vencido y Lautaro Martínez recortó distancias al 56.

Napoli retrasó líneas para defender la ventaja y llegó a la recta final con el resultado a su favor. Sin embargo, Marcus Thuram empató al 82. Los ‘Nerazzurri’ aprovecharon el impulso, se volcaron sobre el arco napolitano y fueron por la remontada.

Lautaro Martínez consumó la voltereta al 90+1 para darle al Inter su tercera victoria consecutiva y el liderato de la Serie A, a la espera del partido de Roma.