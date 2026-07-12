Pep Guardiola sería el sueño de Paolo Maldini para la Selección Italiana

Redacción FOX Deportes

El nombramiento de Paolo Maldini y su asesor, Leonardo, como nuevos responsables del área técnica de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) ha abierto la posibilidad de que Pep Guardiola se convierta en el nuevo seleccionador de Italia.

Paolo Maldini is the new FIGC Technical Director and President of Club Italia 💙🇮🇹



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El fichaje, que supondría una auténtica revolución para los 'Azzurri', inmersa en una profunda crisis tras el fracaso de no clasificarse para el Mundial, formaría parte del ambicioso plan de reestructuración que impulsa la federación y su nuevo presidente, Giovanni Malagò, según adelantaron este domingo medios locales.

Uno de los grandes objetivos de este nuevo proyecto sería convencer al técnico español para que asuma las riendas del combinado nacional italiano.

La prima pagina della Gazzetta di oggi:



📣MALDINI Sì



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La sintonía y la relación de los nuevos directivos con Guardiola, quien ya militó como jugador en la Serie A en las filas del Brescia y Roma, se perfilan como los principales argumentos para seducir al ex entrenador de Barcelona, Bayern Munich y Manchester City, que en el pasado ha mostrado su deseo de dirigir a una selección.

La incorporación de figuras de referencia como Maldini y Leonardo, que ya trabajaron juntos en el Milan, puede servir para recuperar la confianza tanto dentro del organismo como entre la afición, al tiempo que se sientan las bases de un proyecto deportivo que pretende devolver a Italia a la élite del fútbol.