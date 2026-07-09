Paolo Maldini es la primera piedra en la reconstrucción de la Selección Italiana

Redacción FOX Deportes

Paolo Maldini fue nombrado director deportivo de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), mientras la entidad busca volver a devolver su brillo a la selección tras no clasificarse para la Copa del Mundo por tercera ocasión consecutiva.

Maldini, que disputó 126 partidos con ‘La Nazionale’, ocupó el mismo cargo durante cuatro años con Milan, club en el que desarrolló toda su carrera como jugador ganando siete títulos de la Serie A.

Su nombramiento se produce después de que Giovanni Malago fuera elegido presidente de la FIGC el mes pasado, tras haber dirigido el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, celebrados en febrero.

"El presidente Giovanni Malago se complace en anunciar que Paolo Maldini ha aceptado el cargo de director deportivo", declaró la FIGC en un comunicado el sábado.

La FIGC añadió que el brasileño Leonardo ejercería de asesor de su antiguo compañero en el Milan. Los medios locales informaron que Maldini, de 58 años, firmó un contrato hasta 2028.

Maldini comenzará su mandato buscando un nuevo cuerpo técnico para Italia, después de que la federación decidiera la salida de Gennaro Gattuso tras la derrota ante Bosnia y Herzegovina de la repesca del Mundial 2026 en marzo pasado.