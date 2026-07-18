Pep Guardiola rechazó a Paolo Maldini e Italia sigue buscando técnico

Redacción FOX Deportes

Paolo Maldini, y su asesor, Leonardo, se reunieron este fin de semana en Barcelona con Pep Guardiola para explorar la posibilidad de que el estratega español asuma el banquillo de la Selección Italiana. Sin embargo, la operación luce complicada.

Paolo Maldini is the new FIGC Technical Director and President of Club Italia 💙🇮🇹



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De acuerdo con medios italianos, Maldini y Leonardo, quienes integran la nueva estructura deportiva de la federación, sostuvieron un encuentro con Guardiola para conocer de primera mano si existían opciones reales de convencer al extécnico del Manchester City, Bayern Munich y Barcelona de tomar las riendas de la 'Azzurra'.

La posibilidad se diluyó después de que el estratega catalán manifestara su intención de tomarse un descanso para dedicar más tiempo a su familia. La información fue adelantada por Sky Sport Italia y replicada por los principales medios italianos.

Mientras tanto, la búsqueda del nuevo seleccionador continúa. Andrea Pirlo y Roberto Mancini aparecen como los principales candidatos para asumir el cargo, aunque la FIGC mantendría abiertas otras alternativas.