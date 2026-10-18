Paulo Dybala será baja con la Roma por lesión

Redacción FOX Deportes

La Roma tendrá que esperar al menos dos semanas más para recuperar a Paulo Dybala. El argentino, que salió lesionado durante el descanso del partido de Champions League ante Real Madrid, continúa con molestias musculares y se perdería los compromisos contra Slovan Bratislava, Napoli, Cagliari y Udinese.

?️ La conferenza stampa di mister Gasperini e Lorenzo Pellegrini alla vigilia di Roma-Slovan Bratislava



Le parole del tecnico ? https://t.co/NCEaMzi9tB



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“Esperábamos que la recuperación fuera un poco más rápida. Sin embargo, la última resonancia magnética que se le realizó ayer muestra también una pequeña lesión, aunque sea mínima, lo que hará que su recuperación se alargue un poco más: creo que un par de semanas adicionales”, explicó Gian Piero Gasperini en la conferencia previa al duelo europeo contra el conjunto eslovaco.

‘La Joya’ ya se perdió la victoria 2-0 de la Roma sobre Genoa en la Serie A debido a las molestias en la pantorrilla que provocaron su salida ante Real Madrid. El argentino abandonó el encuentro antes de comenzar la segunda mitad y no pudo evitar la espectacular remontada del conjunto ‘Merengue’, que marcó tres goles en los últimos siete minutos para transformar un 3-1 en un 3-4.

La ausencia de Dybala representa un nuevo contratiempo para Gasperini, que tendrá que afrontar partidos importantes sin una de sus principales referencias ofensivas. El objetivo sería recuperar al argentino para el duelo de Champions League ante Manchester United del 3 de noviembre, una cita de máxima exigencia.