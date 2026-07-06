Paulo Dybala estaría cerca de renovar con la Roma

Oscar Sandoval

Paulo Dybala terminó contrato con la Roma el pasado 30 de junio, pero su intención era continuar en el equipo italiano que volverá a la Champions League después de ocho temporadas y sacrificará la parte económica para jugar el mejor torneo de clubes en Europa.

El argentino llegó al Olímpico de Roma con el objetivo de relanzar su carrera y devolver a 'La Loba' a los primeros puestos de la Serie A. El camino hacia la Champions fue largo, pero en la última campaña consiguió el ansiado boleto al máximo torneo de clubes de Europa.

Algunos rumores lo colocaban en el radar de Boca Juniors, sin embargo, Dybala optó por esperar y reanudar las negociaciones con la directiva romanista hasta alcanzar un acuerdo que podría oficializarse en los próximos días.

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Fabrizio Romano señala que el argentino “ha acordado todos los términos del nuevo contrato con la Roma”. El periodista añade que “nunca hubo dudas” sobre su continuidad y asegura que el atacante permanecerá en el club tras aceptar una reducción salarial para disputar la Champions League.

La ‘Joya’ tendría un acuerdo por una temporada más y un año opcional. Además, Dybala pasaría de recibir seis millones de euros por campaña a tres millones, una rebaja que le permitiría mantenerse vigente en el futbol europeo.