Mensaje con sabor a despedida de Paulo Dybala a la afición de la Roma

Redacción FOX Deportes

Paulo Dybala afirmó este domingo que "probablemente" el partido contra Lazio, correspondiente a la penúltima jornada de la Serie A, será el último que juegue como local con la Roma, ya que es "aquello que dice el contrato". 🟨🐺🟥#ASRoma #ParmaRoma pic.twitter.com/fJVkzepswR — AS Roma (@OfficialASRoma) May 10, 2026

"El contrato dice que probablemente el derbi (contra Lazio) será mi último partido ante la afición del Roma. Aún no he tomado una decisión, pero eso es lo que dice el contrato. Mi opinión me la guardo para mí", afirmó tras el partido contra Parma, en el que el conjunto 'Giallorosso' se impuso por 2-3 y en el que el argentino brilló.

"¿Si el club se ha puesto en contacto conmigo?, No", respondió tajante el ídolo de la afición de la 'Loba'.

Roma juega la trigésima séptima jornada de liga frente al Lazio el próximo 17 de mayo, antes de que concluya la liga el 24 en su visita ante el Hellas Verona.