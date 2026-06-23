Paolo Maldini y Antonio Conte, serán los encargados de renovar a la Selección Italiana

Oscar Sandoval

Giovanni Malagó se convirtió en presidente de la Federación Italiana de Futbol (FIGC) y con su elección empieza un nuevo proyecto de la selección con el Mundial de 2030 como principal objetivo luego de quedar fuera de las últimas tres copas del mundo.

Giovanni Malagò is the new President of the FIGC 🇮🇹 pic.twitter.com/JAkBSkfe94 — Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_En) June 22, 2026

Malagó tomó el cargo y de inmediato le dio rumbo al plan que tiene marcado, los primeros movimientos serán los nombramientos de la nueva estructura y en ella estarían contemplados el histórico Paolo Maldini y como técnico, Antonio Conte.

La FIGC no tiene tiempo que perder y debe poner manos a la obra en el nuevo proyecto después de los últimos fracasos a nivel de selecciones. El próximo partido internacional de la ‘Squadra Azzurra’ está programado para el 25 de septiembre y ese día debutará el nuevo seleccionador.

La Gazzetta dello Sport señala que el nuevo presidente “quiere empezar con una impresionante revolución” en la que Maldini sería el director general y Conte el entrenador de ‘La Nazionale’.

Se espera que Malagó cierre los acuerdos con el directivo y con el técnico quienes se estrenarían ante Bélgica en la jornada 1 de la Nations League en septiembre.