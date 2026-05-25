Nueva oportunidad para Gennaro Gatusso en la Serie A

Oscar Sandoval

Lazio no esperó y luego de terminar la temporada en la Serie A comenzó a planear el próximo curso, el principal cambio será en el banquillo porque Maurizio Sarri abandonará al equipo romano y dejará su lugar a Gennaro Gattuso.

El baile de entrenadores comenzó en el futbol italiano y el primer movimiento desataría el ‘efecto dominó’ porque podrían ser cuatro técnicos los que pasen de un equipo a otro durante el verano.

Todo indica que Sarri se encargará del nuevo proyecto de Atalanta y su reemplazo en Lazio sería Gattuso, así lo asegura Fabrizio Romano quien señala que el estratega firmará un contrato de dos temporadas luego de fracasar en el intento por llevar a Italia de vuelta a la Copa del Mundo.

Será la tercera aventura del técnico en el futbol italiano luego de su paso por Milan y Napoli, dos etapas en las que no pudo cumplir con el objetivo de llevar a ambos equipos a la Champions League.