Niclas Füllkrug contra la ‘Maldición’ del ‘9’ en Milan
Füllkrug intentará acabar su sequía y la del equipo con un dorsal lleno de historia
Milan confirmará el fichaje de Niclas Füllkrug en cualquier momento, la cesión del alemán procedente de West Ham es un hecho y tras firmar contrato le tocó elegir el número que portará en su aventura por Italia.
El futbolista de 32 años lucirá el ‘9’, según La Gazzetta dello Sport y tendrá que pelear contra una ‘Maldición’ que ha perseguido a los ‘Rossoneri’ en los últimos años.
Ese dorsal es una inspiración para cualquier delantero que aterriza en San Siro porque lo portaron jugadores emblemáticos como Marco Van Basten o Filippo Inzaghi, pero también tiene su toque negativo.
No todo ha sido alegría con los atacantes que se deciden por ese dorsal, a algunas estrellas de talla internacional les pesó y pasaron de noche por el conjunto ‘Rossoneri’, entre ellos Fernando Torres, Gonzalo Higuaín y Mario Mandzukic.
El último ‘9’ de Milan fue Luka Jovic y Füllkrug tomará la estafeta, el alemán no marca desde abril y llega con la misión de ser el goleador del equipo de Massimiliano Allegri, además de romper con una ‘Maldición’ que persigue al conjunto ‘Rossonero’.
