Niclas Füllkrug contra la ‘Maldición’ del ‘9’ en Milan

Oscar Sandoval

Milan confirmará el fichaje de Niclas Füllkrug en cualquier momento, la cesión del alemán procedente de West Ham es un hecho y tras firmar contrato le tocó elegir el número que portará en su aventura por Italia.

El futbolista de 32 años lucirá el ‘9’, según La Gazzetta dello Sport y tendrá que pelear contra una ‘Maldición’ que ha perseguido a los ‘Rossoneri’ en los últimos años.

Ese dorsal es una inspiración para cualquier delantero que aterriza en San Siro porque lo portaron jugadores emblemáticos como Marco Van Basten o Filippo Inzaghi, pero también tiene su toque negativo.

No todo ha sido alegría con los atacantes que se deciden por ese dorsal, a algunas estrellas de talla internacional les pesó y pasaron de noche por el conjunto ‘Rossoneri’, entre ellos Fernando Torres, Gonzalo Higuaín y Mario Mandzukic.

El último ‘9’ de Milan fue Luka Jovic y Füllkrug tomará la estafeta, el alemán no marca desde abril y llega con la misión de ser el goleador del equipo de Massimiliano Allegri, además de romper con una ‘Maldición’ que persigue al conjunto ‘Rossonero’.