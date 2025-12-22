El primer refuerzo invernal de Milan podría debutar antes de tiempo

Redacción FOX Deportes

Niclas Füllkrug se presentó en la clínica médica del Milan para someterse al reconocimiento médico con el club 'rossonero', antes de firmar su nuevo contrato hasta final de temporada en calidad de cedido procedente de West Ham.

It's that week of the year... Milan v Verona incoming ⌛️



Brought to you by @play_eFootball pic.twitter.com/gCU7ku2U7e — AC Milan (@acmilan) December 22, 2025

El internacional alemán, acudió a la clínica médica y después se trasladó a las oficinas del club para firmar su nuevo contrato en calidad de cedido, aunque con la posibilidad de continuar porque el club se guardó una opción de compra que rondará los 5 millones de euros.

Fullkrug se pondrá el miércoles a las órdenes de Massimiliano Allegri y el primer partido para el que podrá estar disponible será el del día 2 de enero de Serie A, ante Cagliari.

No podrá jugar ante Hellas Verona el 28 de diciembre porque el mercado de fichajes de invierno no está abierto y sería inscrito el 1 de enero.