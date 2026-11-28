Redacción FOX Deportes

Napoli volvió a dejar dudas en la Serie A después de empatar sin goles ante Sassuolo. El conjunto de Massimiliano Allegri fue incapaz de transformar su dominio en oportunidades claras y frenó los síntomas de recuperación que había mostrado tras vencer a Torino y empatar con Manchester City en la Champions League.

El conjunto napolitano tenía una buena oportunidad para conseguir dos victorias consecutivas en liga por primera vez en la temporada, pese a las bajas de Stanislav Lobotka, Kevin De Bruyne, Giovanni Di Lorenzo y Alessandro Buongiorno. Enfrente tenía a un Sassuolo instalado en la zona de descenso, con seis derrotas consecutivas y 31 goles en contra, pero que encontró la fórmula para neutralizar el ataque visitante.

Napoli careció de imaginación durante la primera mitad y apenas inquietó la portería rival con un disparo de Noa Lang que rechazó Arijanet Muric. El descanso le sentó mejor al conjunto de Allegri, que aumentó la velocidad de sus acciones y encontró su mejor oportunidad con un cabezazo a quemarropa de Amir Rrahmani, pero el guardameta volvió a responder para mantener el empate.

La mejoría de Napoli duró poco y Sassuolo también encontró espacios para generar peligro. Josh Doig y Sebastiano Esposito tuvieron oportunidades para sorprender, mientras David Neres intentó revolucionar el ataque napolitano en la recta final. Lang estuvo cerca de marcar en el tiempo añadido, pero Muric volvió a aparecer para convertirse en la figura del encuentro.

La última esperanza de Napoli se esfumó cuando el árbitro descartó un penal tras revisar en el VAR una posible mano de Duje Caleta-Car. Sassuolo terminó con su racha de seis derrotas consecutivas y el conjunto de Allegri dejó escapar dos puntos ante uno de los equipos más vulnerables del campeonato. Napoli sigue ofreciendo más dudas que certezas y se mantiene a cuatro puntos de Frosinone, que ocupa la última posición de acceso a torneos europeos.