Héctor Cantú

Manchester City sufrió más de lo esperado y rescató un empate ante Napoli en la quinta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League.

Aunque el conjunto inglés dominó buena parte del encuentro, dos golpes certeros del equipo italiano lo obligaron a reaccionar para evitar una derrota que habría complicado sus aspiraciones en el torneo.

Rasmus Højlund dances around Marc Guéhi to fire Napoli in to the lead over Man City ⚡ https://t.co/eEWl90bkak — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 24, 2026

Napoli estuvo cerca de conseguir un triunfo histórico, que habría representado su primera victoria como visitante ante un club inglés en la Champions League. Sin embargo, la ventaja se le escapó en los minutos finales.

Rasmus Højlund abrió el marcador para los visitantes después de aprovechar una desatención defensiva del Manchester City, que en esta ocasión vistió de naranja.

NOA LANG ON THE VOLLEY ? He puts Napoli back in front against Manchester City with a fantastic finish ?‍? https://t.co/AQBNW7Niyx — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 24, 2026

Tras recibir el primer gol, el conjunto dirigido por Enzo Maresca intensificó sus ataques hasta encontrar el empate por conducto de Ayyoub Bouaddi, quien venció al guardameta rival con un potente disparo.

Sin embargo, Napoli recuperó la ventaja a 14 minutos del final, después de una jugada colectiva por el costado derecho que culminó con una brillante definición de Noa Lang.

Manchester City no bajó los brazos y mantuvo la presión ofensiva en busca de evitar la derrota.

Rayan Cherki with a wonderful solo run to bring Manchester City level for a second time ? https://t.co/Y47gOLEPt1 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 24, 2026

La recompensa llegó a cuatro minutos del final, cuando Rayan Cherki apareció por la derecha y sacó un disparo cruzado que terminó en el fondo de las redes para establecer el empate definitivo.

Con este resultado, Manchester City se ubicó en la sexta posición de la clasificación general con 10 puntos, mientras que Napoli permaneció lejos de los puestos de clasificación, con apenas cuatro unidades después de cinco jornadas.