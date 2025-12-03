Napoli regresó a los cuartos de final de la Coppa Italia

Redacción FOX Deportes

Napoli consiguió sobrevivir a los octavos de final de la Coppa Italia en una tanda interminable ante Cagliari (1-1 partido, 9-8 penaltis), equipo que por un momento soñó con unos cuartos de final que regresarán al Estadio Diego Armando Maradona después de cinco temporadas.

Este año pareció que la historia iba a ser mucho más sencilla cuando Lorenzo Lucca se elevó en el minuto 28 para rematar de cabeza el centro de Antonio Vergara. Nápoles materializó en ese momento toda su superioridad ante un Cagliari que intenta por todos los medios escapar del descenso en la Serie A

Y así, entre ocasiones al limbo y posesión estéril, el Cagliari encontró oro en un ataque que por un momento no pareció llegar a ningún lado. Borrelli condujo desde el centro del campo emparejado con Juan Jesús, con espacio. Intentó abrir a banda derecha pero su par taponó el disparo. El balón, en cambio, fue a parar a los pies de Sebastiano Esposito quien no falló el único disparo de los ‘Sardos’ entre los tres postes.

Perdiamo ai rigori lottando fino all’ultimo respiro. Forza ragazzi, SEMPRE INSIEME 🫂❤️💙 pic.twitter.com/ogqoKEsxkr — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) December 3, 2025

Era el minuto 67 y el partido quedó reabierto de nuevo. Conte introdujo la artillería pesada en busca de una solución. Pero ni Lang, ni Hojlund, ni Neres pudieron marcar la diferencia en apenas 15 minutos que dispusieron. El partido, inevitablemente, llegó a los penaltis.

Desde los once metros tuvo lugar una batalla tremenda entre lanzadores y porteros. El experimentado Milinkovic-Savic acabó siendo protagonista. Especialista en pararlos, también se sumó a meter uno con un zapatazo en el séptimo turno. Neres pudo antes acabar con la tanda en el quinto penalti tras el error de Felici, pero Caprile le acertó las intenciones.

El resto de penaltis estuvieron lanzados a la perfección. Angulados todos. Hasta que con empate a ocho, a Luvumbo le pesó en exceso la presión y Milinkovic-Savic paró su tímido disparo. Buongiorno no desaprovechó la segunda bola de partido de los napolitanos, que ya esperan en cuartos de final, al ganador del duelo entre la 'Fiore' y Como.