Napoli apeló la sanción de Massimiliano Allegri en la Serie A

Redacción FOX Deportes

Massimiliano Allegri fue suspendido dos partidos y pagará una multa económica por su comportamiento durante el encuentro entre Napoli y Roma en la Serie A. El técnico italiano fue castigado por mantener una “actitud agresiva” después de su expulsión, una sanción que el conjunto ‘Azzurro’ buscará reducir mediante un recurso.

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“Nápoles, tras solicitar acceso al expediente, comunica que presentará un recurso contra los dos partidos de sanción impuestos al entrenador Massimiliano Allegri”, informó el club italiano en un comunicado, dejando clara su intención de impugnar el castigo.

Allegri fue expulsado durante los últimos minutos del empate 3-3 entre Napoli y Roma, después de que Leonardo Balerdi marcara el tanto de la igualdad definitiva al minuto 89. El comportamiento del entrenador quedó bajo la lupa de las autoridades disciplinarias, que determinaron imponerle una suspensión de dos encuentros.

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La sanción se produjo, según la liga, “por haber dirigido, en el minuto 45 de la segunda parte, una expresión injuriosa a los oficiales del partido y por haberles dirigido posteriormente, en los vestuarios, una expresión gravemente irrespetuosa, además de haber mantenido una actitud agresiva hacia un dirigente del equipo rival”.

Allegri se perderá los compromisos como visitante ante Monza y Juventus, programados para el miércoles y el domingo, respectivamente, salvo que prospere el recurso presentado por el club.