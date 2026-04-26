Milan y Juventus no se hicieron daño en la Serie A

Oscar Sandoval

Milan y Juventus repartieron puntos en el duelo de la jornada 34 de la Serie A y mantienen sus opciones de disputar la próxima edición de la Champions League al conservar la tercera y cuarta plaza de la tabla, y tienen todo a favor para clasificar al torneo continental.

It ends all square at San Siro 🔚



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Milan frenó a la ‘Juve’ que llegó a San Siro con tres victorias en fila y con la intención de alcanzar al conjunto ‘Rossonero’ que se afianzó el tercer lugar con tres puntos de ventaja sobre los ‘Bianconeri’ a los que el VAR les anuló un gol de Khéphren Thuram en la primera mitad.

La ‘Vecchia Signora’ presionó y la batalla se desarrolló en el medio campo con un tímido ida y vuelta, marcado por la falta de puntería en las áreas y por el fuera de lugar de Thuram a los 36 minutos tras un desborde de Francisco Conceicao por la banda derecha.

Milan reventó el travesaño en el inicio de la segunda mitad y metió en aprietos a los visitantes que conforme pasaron los minutos prefirieron no perder el partido que ganarlo, mientras que a los locales les volvió a faltar pegada porque sus atacantes no aparecieron a lo largo de los 90 minutos.

El punto vale oro para los dos equipos que intentarán defender la posición hasta la jornada 38 para certificar su lugar en la Champions League la próxima temporada.