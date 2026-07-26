Milan viajará sin Santiago Gimenez a la pretemporada

Oscar Sandoval

Milan dio a conocer la lista de convocados por Rúben Amorim para el viaje con destino a Australia e Indonesia en donde el conjunto ‘Rossonero’ realizará la parte más exigente de la pretemporada. Santiago Gimenez es baja por lesión y su futuro en el club sigue siendo una incógnita.

Our first run-out of pre-season finishes all square ⏹️ pic.twitter.com/2BgzgVEihY — AC Milan (@acmilan) July 25, 2026

El empate ante Celtic fue el punto de partida de Milan, que poco a poco empieza a asimilar la idea futbolística de Amorim. El técnico portugués necesita trabaja en el campo para consolidar su sistema por lo que las próximas semanas serán clave antes del debut en la Serie A frente a Torino.

Gimenez no formará parte de la expedición y continuará su proceso de rehabilitación en Casa Milan. Los mundialistas del conjunto italiano se integrarán al viaje en Australia, pero el mexicano no está contemplado y la directiva continúa analizando qué es lo mejor para ambas partes.

La pretemporada representaba una oportunidad para el atacante de convencer a Amorim, pero la lesión lo mantendría alejado de las canchas al menos cuatro semanas más. Si se cumplen los plazos, podría reincorporarse al grupo una vez iniciada la campaña, siempre que su futuro no tome un rumbo distinto antes del cierre del mercado de fichajes.