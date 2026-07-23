Rúben Amorim puede confiar en Francesco Camarda para el ataque de Milan

Oscar Sandoval

Milan viajó a Escocia para jugar su primer partido de pretemporada a las órdenes de Rúben Amorim. El resultado en los amistosos es lo de menos y lo importante es que vino de atrás para remontar un 2-0 con el que se fue al descanso y empatar al inicio de la segunda mitad con un doblete de Francesco Camarda.

Our first run-out of pre-season finishes all square ⏹️ pic.twitter.com/2BgzgVEihY — AC Milan (@acmilan) July 25, 2026

Los errores le siguen pasando factura al conjunto ‘Rossonero’ que dejó atrás la preparación física para empezar a adaptarse a las ideas de Amorim. El equipo italiano se puso por debajo en el marcador luego de un error de Strahinja Pavlović quien en la salida, le regaló el balón a Camilo Durán para que el colombiano anotara el 1-0 a los 11 minutos.

Otra equivocación, en esta ocasión de Samuele Ricci, provocó que el equipo escocés aumentara la ventaja. El mediocampista intentó retrasar el balón desde el mediocampo, pero James Forest lo interceptó y marcó el 2-0 antes de la media hora de juego.

El técnico portugués realizó una serie de cambios en el descanso y rindieron frutos, uno de ellos la entrada de Camarda quien descontó de penal al 47. El delantero empató el marcador siete minutos más tarde para celebrar con un doblete su renovación y sellar el empate.