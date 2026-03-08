Milan venció a Inter y recortó distancias en la Serie A

Oscar Sandoval

Milan derrotó 1-0 a Inter y dio señales de vida en la Serie A, recortó distancia, pero sigue siete puntos por detrás de los ‘Nerazzurri’ que en caso de ser campeones tendrán la asignatura pendiente de ganarle a los ‘Rossoneri’ que los vencieron dos veces esta temporada en liga.

And stiiiiiiill, MILANO IS 🔴⚫



Brought to you by @Bitpanda_global pic.twitter.com/oe2rRldDdi — AC Milan (@acmilan) March 8, 2026

Milan le tiene tomada la medida al conjunto interista que no solo perdió el ‘Derby della Madonninna’, sino también una racha de ocho victorias consecutivas y no pudo apartar el ‘Scudetto’ porque para eso eran necesarios los tres puntos.

El derbi de Milan se jugó con respeto y precaución por parte de los dos equipos, a los ‘Nerazzurri’ les hizo falta su dupla conformada por Marcus Thuram y Lautaro Martínez porque a la ofensiva generaron un disparo a la portería de Mike Maignan y no llevaba etiqueta de gol.

Pervis Estupiñán fue el héroe del conjunto ‘Rossoneri’ luego de marcar el gol del triunfo a los 35 minutos luego de un pase filtrado de Fofana, el ecuatoriano entró al área y fusiló a Yann Sommer para revivir a Milan en la lucha por el liderato.

Inter desperdició la ocasión más clara de la segunda mitad y no fue capaz de crear peligro ante un rival que defendió el resultado, que tiene siete derbis sin perder y que ganó tres unidades que le dan esperanza a 10 jornadas para el final de temporada.