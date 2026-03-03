Oscar Sandoval
Como e Inter definirán al finalista de la Coppa Italia en la vuelta
La vuelta se jugará el próximo 22 de marzo en campo ‘Nerazzurri’
Como e Inter no se hicieron daño en el partido de ida de las semifinales de la Coppa Italia y definirán al finalista en la vuelta luego de 90 minutos en los que ambos equipos hicieron poco para conseguir la ventaja.
Las intenciones de Inter fueron claras desde el inicio y encaró el partido pensando en la vuelta, dio un paso adelante y atacó durante algunos minutos en la segunda parte, pero no puso en aprietos a Como que tampoco estuvo al nivel de sus mejores actuaciones.
Para los locales era importante no perder la eliminatoria en la ida y arriesgaron poco, no pudo marcar la diferencia Nico Paz quien pasó desapercibido durante los 86 minutos que disputó cuando tenía la oportunidad de lucir para acercar al equipo a la primera final de su historia.
Como tendrá que dar la sorpresa como visitante para evitar que Inter avance a la final, mientras que los 'Nerazzurri' se frotan las manos con el doblete luego de ser líderes de la Serie A.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT