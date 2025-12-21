Milan reforzará el ataque y también la defensa

Oscar Sandoval

Milan está involucrado en la pelea por el ‘Scudetto’ y ahí quiere mantenerse, en las últimas semanas han salido a flote las debilidades del equipo y el mercado invernal es una oportunidad para reforzar la plantilla, los objetivos serían un delantero y un defensor.

AC Milan v Lecce ⚽

Ticket prices start at €14 ❤️🖤

Pick your seat and see you at San Siro! 🏟️ — AC Milan (@acmilan) December 20, 2025

Niclas Füllkrug cuenta las horas para convertirse en ‘Rossonero’ luego del acuerdo entre el conjunto italiano y West Ham en forma de cesión con opción de compra, pero la directiva aprovechará el viaje a Londres para intentar regresar al norte de Italia también con un central.

La Gazzetta dello Sport asegura que “las negociaciones con Chelsea están en marcha” y señala que el elegido es Axel Disasi quien no tiene lugar en el proyecto de los ‘Blues’ y que saldrá cedido en enero porque su intención es disputar el Mundial 2026 con Francia.

El conjunto ‘Rossonero’ tiene un margen económico limitado y la fórmula sería la misma que con el delantero alemán, un préstamo que le abra la puerta al defensor que no ha participado con el primer equipo del conjunto londinense en esta temporada.