Milan ganó y resiste en la pelea por la Serie A

Milan derrotó 3-0 a Bologna y continúa persiguiendo a distancia a Inter que tiene cinco puntos de ventaja y el liderato en su poder. Los ‘Rossoneri’ volvieron a la senda del triunfo y si quieren pelear por el título deberán ser constantes porque sus vecinos cada jornada lucen mejor.

February 3, 2026

Dos goles en la primera mitad y uno al inicio del complemento fueron suficiente para que Milan pasara por encima a Bolonia, el conjunto de Massimiliano Allegri es consciente de que su obligación es ganar cada encuentro y consiguió una victoria contundente como visitante.

La fortuna jugó a favor de los ‘Rossoneri’ que se pusieron al frente en el marcador a los 20 minutos tras un cabezazo de Christopher Nkunku que rechazó Federico Ravaglia, Adrien Rabiot recuperó el balón y asistió a Ruben Loftus-Cheek quien lo mandó a la portería.

Ruben Loftus-Cheek breaks the deadlock for @acmilan with a tidy finish! 🎯#BolognaMilan 0-1

Milan se asentó sobre el terreno de juego y Nkunku amplió la ventaja al 39 con un penal luego de una falta de Ravaglia sobre el francés que marcó desde los 11 pasos su quinto gol en la Serie A esta temporada.

Rabiot sentenció el partido a los 48 minutos después de recuperar el esférico en campo rival cerca del área y definir cruzado para darle la victoria a Milan que seguirá dependiendo de los resultados de Inter.