Inter pisa firme en la Serie A

Oscar Sandoval

Inter venció 2-0 a Cremonese y de momento, aumentó su ventaja en la carrera por el título de la Serie A, tiene ocho puntos más que Milan que todavía no juega y que deberá de pasar por encima de Bolonia para evitar que los ‘Nerazzurri’ se coloquen en la vía al ‘Scudetto’.

Lautaro Martínez lideró la victoria de Inter luego de abrir el marcador a los 16 minutos con un remate de cabeza en una jugada prefabricada en un tiro de esquina, gol número 13 de la campaña para el argentino quien es el máximo goleador del ‘Calcio’.

El segundo tanto de los interistas cayó a los 31 minutos luego de un zapatazo de Piotr Zielinski desde fuera del área que se coló por el ángulo para ampliar distancias y dejar claro quien mandaba sobre el terreno de juego.

Cremonese intentó meterse en el partido en la parte final, pero falló sus mejores opciones y el poste evitó su cometido, al final, tres puntos para Inter al que solo errores propios lo dejarían sin el título.