Milan consiguió la renovación de Mike Maignan

Redacción FOX Deportes

Mike Maignan renovó este sábado su contrato con Milan, que terminaba a final de esta temporada y lo extendió por las próximas cinco, es decir hasta 2031.

𝑈𝑛 𝑎𝑣𝑒𝑛𝑖𝑟 𝑚𝑎𝑔𝑖𝑞𝑢𝑒: Mike is here to stay 🦅 — AC Milan (@acmilan) January 31, 2026

"AC Milan se complace en anunciar la renovación del contrato de Mike Maignan hasta el 30 de junio de 2031", comunicó el club italiano en un comunicado oficial.

La renovación de Maignan llega en un momento clave de la temporada en la que el meta está siendo el mejor jugador de los 'Rossoneri', que optan a volver a la Champions League y se presentan como la máxima competencia de Inter en la pelea por el 'Scudetto'.

La pasada campaña Milán intentó renovar a su portero, pero con el paso de los meses la relación entre las partes se enfrió. Las llegadas de Massimiliano Allegri como técnico y del albanés Igli Tare como director deportivo reactivaron las negociaciones hasta concretar el acuerdo.

Maignan que llegó al Milan en verano de 2021, ahora es el capitán y una figura clave del equipo, ha disputado 188 partidos, levantando el ‘Scudetto’ en 2022 y la Supercopa Italiana en 2024. Fue, además, nombrado mejor portero de la Serie A de la temporada 2021/22.