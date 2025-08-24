Milan deberá seguir buscando centro delantero

Oscar Sandoval

Milan tenía todo preparado para firmar a Victor Boniface como fichaje estelar para la delantera, sin embargo, las pruebas médicas no salieron como esperaban, el nigeriano regresó a Leverkusen y el acuerdo se cayó por lo que los ‘Rossoneri’ deberán de cambiar de objetivo.

La derrota ante Cremonese le confirmó a Massimiliano Allegri y a la directiva rojinegra que se necesitan variantes en ataque si se quiere tener una buena temporada porque en los primeros 90 minutos al equipo le faltó pegada.

Boniface había sido el elegido, pero el diario alemán Bild asegura que “el delantero no superó el reconocimiento médico” y confirma que su traspaso al futbol italiano “se frustó”.

La publicación explica que al nigeriano “se realizaron cuatro pruebas” debido a sus “dos roturas de ligamentos cruzados a lo largo de su carrera” y los médicos recomendaron a la directiva no completar la operación, el futbolista de 24 años volvió a Alemania y Milan al mercado en busca de un ‘9’.