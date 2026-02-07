'Manita' del Inter para afianzarse en el liderato de la Serie A

Héctor Cantú

El Inter se afianza en el liderato de la Serie A luego de vencer por 5-0 al Sassuolo en un partido redondo que enmarcó la jornada en el futbol italiano.

Con cinco anotadores diferentes, el equipo ‘Nerazzurri’ se embolsó tres puntos para aventajar con ocho unidades a su más cercano perseguidor, el AC Milan.

El equipo ‘Beneamata’ sigue mostrando un poderío inquebrantable en una noche inolvidable para el argentino Lautaro Martínez, quien llegó a 14 tantos en la presente campaña para igualar la marca histórica como máximo goleador en la historia del club.

La noche, que inició Yann Aurel Bisseck, la completaron Marcus Thuram, Manuel Akanji yt Luis Henrique Tomaz de Lima, a un minuto del final del encuentro.

Con la expulsión de Nemanja Matic, a 10 minutos de haber iniciado el tiempo complementario, el Sassuolo terminó hundido sobre el terreno de juego sin poder impedir la goleada.

El Sassuolo se mantiene en la posición 11 de la Serie A, mientras que el Inter ha dado un paso más para el título que cada semana parece estar más bajo su poder.