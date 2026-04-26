Luka Modric será baja con Milan lo que resta de la Serie A

Oscar Sandoval

La peor parte del choque que se dio entre Luka Modric y Manuel Locatelli en el duelo de Milan contra Juventus se la llevó el croata quien se perderá lo que resta de la temporada en la Serie A, el golpe le provocó una fractura en el pómulo y pasará por quirófano.

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Modric era el faro de luz en el mediocampo del conjunto ‘Rossonero’ a pesar de sus 40 años, con su calidad de daba otro rumbo a cada jugada que pasaba por sus pies y era el futbolista más lúcido en el equipo de Massimiliano Allegri que resentirá su baja en las últimas cuatro jornadas.

La Gazzetta dello Sport asegura que el croata sufre “una fractura en el pómulo izquierdo” y confirma que “su temporada termina aquí” porque deberá ser operado en los próximos días, mientras antes, mejor, ya que su intención es estar disponible para su selección el Mundial 2026.

El diario italiano señala que “es razonable imaginar el uso de la clásica máscara protectora” por parte de Modric en la Copa del Mundo, aunque serán los médicos quienes tomen la decisión después de la etapa de recuperación.