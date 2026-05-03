Los 5 momentos de la Jornada 35 de la Serie A

Karla Villegas Gama

Milan firmó uno de sus peores registros ofensivos en la derrota ante Sassuolo: apenas 0.27 de goles esperados, su cifra más baja desde mayo de 2018.

Dusan Vlahovic ha marcado cinco goles de tiro directo en las últimas cuatro temporadas; en las cinco grandes ligas europeas solo lo superan Alejandro Grimaldo, Dominik Szoboszlai y Vincenzo Grifo.

Marcus Thuram ha conseguido al menos 13 goles en cada una de las últimas tres temporadas con el Inter, un registro que comparte con Robert Lewandowski, Ante Budimir, Erling Haaland y Harry Kane.

Cristian Chivu es el quinto técnico en la historia del inter que consigue el Scudetto en su primera temporada como entrenador, algo que solo habían logrado Árpád Weisz, Alfredo Foni, Giovanni Invernizzi y José Mourinho.

La Roma llegó a 11 partidos consecutivos sin perder en el Stadio Olimpico, con ocho triunfos y tres empates, igualando al inter como la mejor racha local en el torneo.