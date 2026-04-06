Los 5 momentos de la Jornada 31 de la Serie A

Karla Villegas Gama

Después de un arranque para el olvido, la Fiorentina ha sumado 23 puntos de un total de 32 en 2026: estableciendo un récord en lo que va del año.

Marcus Thuram le dio 2 asistencias a Lautaro Martínez, el primer jugador del Inter que consigue 2 pases para gol para 1 mismo compañero desde que Nicolò Barella hiciera lo propio en marzo de 2022.

Gian Piero Gasperini suma 11 derrotas en sus primeros 31 partidos con la Roma, el peor registro desde Luis Enrique en la temporada 2011/12.

Charles De Ketelaere igualó a Christian Pulisic como los únicos que han marcado 20 goles y dado 20 asistencias en las últimas tres temporadas de la Serie A.

Desde el inicio de la temporada pasada, el Napoli es el equipo con más victorias por un gol de diferencia, con 27. Es decir, cinco más que cualquier otro equipo en ese período.