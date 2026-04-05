Inter arrolló a la Roma y tiene el título de la Serie A en las manos

Oscar Sandoval

Inter comenzó la cuenta atrás rumbo al ‘Scudetto’ número 21 de su historia luego de golear 5-2 a la Roma, arrolló al conjunto romano del minuto uno al 90 y presionó a Milan que deberá derrotar a Napoli para que la Serie A no se le escape.

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El ‘Calcio’ tiene dueño y no parece que nada vaya a evitar el título de Inter, un Inter dominante que alcanzó su victoria número 23 de la campaña y que inició a tambor batiente abriendo el marcador al minuto de juego tras un desborde de Marcus Thuram y un remate de Lautaro Martínez en el área.

Los locales tomaron el control y no aumentaron la diferencia por culpa de Svilar quien atajó un disparo a Hakan Çalhanoğlu y levantó a la Roma que logró igualar el partido a los 40 minutos por medio de Gianluca Mancini.

Çalhanoğlu recuperó la ventaja antes del descanso con un golazo luego de un disparo desde fuera del área que se coló a la portería por el ángulo.

Lautaro aumentó la cuenta al inicio de la segunda mitad y le dio rumbo a la primera victoria interista luego de tres jornadas sin ganar.

Marcus Thuram no podía faltar en la fiesta de goles y anotó el cuarto a los 10 minutos del segundo lapso en el cobro de un tiro de esquina para dejar sobre la lona a la Roma que no fue capaz de detener la masacre.

El conjunto ‘Nerazzurro’ siguió a lo suyo y no tuvo piedad de ‘La Loba’ que encajó la ‘manita’ al 63 por medio de Nicoló Barella quien contó con suerte tras una jugada individual que finalizo en el área gracias a un rebote rival.

Lorenzo Pellegrini maquilló la goleada a 20 minutos del final, pero no evitó una de las peores derrotas del conjunto romano a manos de Inter que está a un paso del campeonato.