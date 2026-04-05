Lautaro Martínez destroza los cronómetros con el gol más rápido de su carrera

Héctor Cantú

Lautaro Martínez ha impuesto un nuevo récord en su carrera luego de marcar el gol más rápido en el duelo ante la Roma.

El delantero argentino necesitó apenas de unos cuantos segundos para adelantar al Inter en el tanteador ante el equipo de La Loba en el cuarto partido entre ambos equipos que se celebra en domingo de Pascua.

Lautaro encontró las redes antes del primer minuto de juego y con ello destrozó los cronómetros en su gol 130 en la Serie A.

Antes de que su víctima fuera la Roma, Lautaro había marcado el gol más rápido de su carrera en el 2017, cuando marcó a los dos minutos de juego ante Lanús cuando aún defendía los colores de Racing.

Este tanto marcado a la Roma se convierte en el número 172 con el Inter y apenas el segundo que le ha anotado al equipo e la capital italiana.