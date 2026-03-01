Los 5 momentos de la Jornada 27 de la Serie A

Karla Villegas Gama

El Como marcó 3 goles en el primer tiempo del duelo ante Lecce, lo que significó la primera vez desde octubre de 1987 que consigue un hat-trick en los primeros 45 minutos de un partido.

Tuvieron que pasar 10 meses para que Romelu Lukaku volviera a anotar en el calcio. Es la sequía más larga que ha tenido en su carrera en las 5 grandes ligas europeas.

El Inter llegó a 67 puntos tras 27 jornadas, algo que solo había conseguido en las temporadas 2006/07 y 2023/24, en ambas los ‘Nerazzurri’ fueron campeones.

Federico Dimarco es el primer defensa en 20 año que está directamente relacionado en al menos 20 goles, en cada una de las temporadas que ha disputado en la Serie A.

Francisco Conceição es apenas el segundo portugués que le marca a la Roma en ambos partidos de la temporada; el primero fue Cristiano Ronaldo, en la 2020/21.