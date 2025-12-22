Los 5 momentos de la Jornada 16 de la Serie A

Karla Villegas Gama

Loïs Openda volvió a marcar en un duelo liguero después de 8 meses y 9 días y en el camino se convirtió en el primer jugador de la Juventus, nacido en Bélgica que marca contra la Roma en la Serie A.

Desde principios de noviembre, ningún jugador ha participado en más goles que Nikola Vlasic, con cuatro tantos y dos asistencias.

Scott McTominay y Hakan Çalhanoglu son los mediocampistas de la Serie A que han marcado más veces en todas las competiciones, con 12.

La Fiorentina rompió el maleficio y consiguió su primer triunfo liguero de la temporada contra el Udinese, algo que no conseguía desde mayo de 2025.

Nicola Leali es el primer portero desde 1996 que se va expulsado en los primeros 3 minutos de un partido.