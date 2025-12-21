La Fiorentina goleó y puso fin a una racha de 15 partidos sin ganar

Karla Villegas Gama

Se acabó la malaria, Fiorentina volvió a la senda del triunfo en la Serie A después de 7 meses y lo hizo con un contundente 5-1 sobre Udinese.

Antes del arranque de la Jornada 16, la ‘Viola’ registraba seis empates y nueve derrotas, su peor inicio en la historia del calcio, lo que además los sitúa al fondo de la tabla general, así que volver a ganar era inminente.

El duelo arrancó con una tarjeta roja al minuto 8, cuando el arquero Maduka Okoye dejó su área y tocó la pelota con la mano, lo que produjo que se marchara de la cancha. Ese hecho cambió por completo la dinámica del encuentro y la balanza se inclinó claramente hacia los locales.

¡SE QUEDAN SIN PORTERO! 😳🟥 Maduka Okoye portero de Udinese se despide del partido después de una jugada con Moise Kean. #SerieAenFOX pic.twitter.com/lqHKKk11kF — FOX Deportes (@FOXDeportes) December 21, 2025

Al 21’, Rolando Mandragora cobró una falta en los linderos del área y con un tiro raso abrió el marcador.

La ‘Fiore’ mantuvo la presión y creó jugadas importantes que terminaron estrellándose en los postes o en las manos de Răzvan Sava.

Finalmente, al 41’ Albert Guðmundsson tomó la pelota en los linderos del área y disparó con potencia para colgar la redonda en la escuadra.

¡TREMENDO ‘BOMBAZO’! 💥🤯 Albert Gudmundsson saca un zurdazo desde fuera del área. La pelota vuela directo al fondo de la red. #SerieAenFOX pic.twitter.com/Zew3Yhk9X5 — FOX Deportes (@FOXDeportes) December 21, 2025

Antes del descanso, Nicolò Fagioli mandó un centro venenoso al área que Cher Ndour conectó con la cabeza para dejar el marcador en 3-0.

Udinese hizo ajustes para el arranque del complemento, pero de poco sirvieron porque la Fiorentina mantuvo la intensidad.

Al 56’ Fabiano Parisi robó la pelota delante de la media cancha y emprendió la carrera, el lateral se perfiló con mucha calidad hacia el arco, se quitó de encima a la marca y sacó un disparo cruzado que cimbró la base del poste, pero el rebote le quedó a Keane y bastó con un toque delicado para concretar el 4-0.

EL GOL DE LA SENTENCIA. 💜🔥 Moise Kean aparece en el área con instinto goleador y empuja la pelota al fondo para sentenciar el partido. #SerieAenFOX pic.twitter.com/uj2I58Ah1V — FOX Deportes (@FOXDeportes) December 21, 2025

Cuando mejor jugaban los de casa apareció Oumar Solet y aprovechó que nadie lo cubrió para sacar una comba espectacular desde fuera del área que terminó en el ángulo al 66’.

Pero la ‘Viola’ quería más y no se bajó los brazos. Dos minutos después del tanto de Udinese, Kean aprovechó un error de la defensa para encarar a Sava y lograr el 5-1 definitivo.