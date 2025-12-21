Publicación: domingo 21 de diciembre de 2025

Karla Villegas Gama

La Fiorentina goleó y puso fin a una racha de 15 partidos sin ganar

La 'Viola' se impuso a Udinese en el Estadio Artemio Franchi.

Se acabó la malaria, Fiorentina volvió a la senda del triunfo en la Serie A después de 7 meses y lo hizo con un contundente 5-1 sobre Udinese.

Antes del arranque de la Jornada 16, la ‘Viola’ registraba seis empates y nueve derrotas, su peor inicio en la historia del calcio, lo que además los sitúa al fondo de la tabla general, así que volver a ganar era inminente.

El duelo arrancó con una tarjeta roja al minuto 8, cuando el arquero Maduka Okoye dejó su área y tocó la pelota con la mano, lo que produjo que se marchara de la cancha. Ese hecho cambió por completo la dinámica del encuentro y la balanza se inclinó claramente hacia los locales.

Al 21’, Rolando Mandragora cobró una falta en los linderos del área y con un tiro raso abrió el marcador.

La ‘Fiore’ mantuvo la presión y creó jugadas importantes que terminaron estrellándose en los postes o en las manos de Răzvan Sava.

Finalmente, al 41’ Albert Guðmundsson tomó la pelota en los linderos del área y disparó con potencia para colgar la redonda en la escuadra.

Antes del descanso, Nicolò Fagioli mandó un centro venenoso al área que Cher Ndour conectó con la cabeza para dejar el marcador en 3-0.

Udinese hizo ajustes para el arranque del complemento, pero de poco sirvieron porque la Fiorentina mantuvo la intensidad.

Al 56’ Fabiano Parisi robó la pelota delante de la media cancha y emprendió la carrera, el lateral se perfiló con mucha calidad hacia el arco, se quitó de encima a la marca y sacó un disparo cruzado que cimbró la base del poste, pero el rebote le quedó a Keane y bastó con un toque delicado para concretar el 4-0.

Cuando mejor jugaban los de casa apareció Oumar Solet y aprovechó que nadie lo cubrió para sacar una comba espectacular desde fuera del área que terminó en el ángulo al 66’.

Pero la ‘Viola’ quería más y no se bajó los brazos. Dos minutos después del tanto de Udinese, Kean aprovechó un error de la defensa para encarar a Sava y lograr el 5-1 definitivo.

