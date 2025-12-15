Los 5 momentos de la Jornada 15 de la Serie A

Karla Villegas Gama

La Lazio se quedó sin 2 jugadores en el duelo ante Parma y consiguió el gol de la victoria a pesar de la inferioridad numérica. La última vez que un equipo marcó con 9 jugadores en el campo, contra 11 rivales, fue el Milan, hace 8 años.

Davide Bartesaghi anotó los dos goles del Milan frente a Sassuolo y en el camino se convirtió en el defensa italiano más joven en marcar con los ‘Rossoneri’ desde que Paolo Maldini hizo lo propio en 1988.

Por primera vez en 16 años, el Napoli ha perdido 4 de sus primeros 8 partidos como visitante en la liga. Su descalabro más reciente fue ante Udinese.

La Fiorentina cayó en casa con Verona y sumó 15 jornadas sin ganar, con récord de 6 empates y 9 derrotas, su peor racha en los últimos 54 años.

Lautaro Martínez sigue demostrando grandeza, es el único futbolista de la Serie A que ha participado directamente en más de 10 goles en cada una de las últimas 7 temporadas de las 5 grandes ligas europeas.