Atalanta dejó sin oxígeno a Fiorentina en la Serie A

Redacción FOX Deportes

Fiorentina, que no conoce la victoria en la presente campaña, sumó este domingo su séptima derrota en la Serie A, luego de perder 2-0 con Atalanta del italiano Raffaele Palladino, que hasta junio de 2025 estuvo al frente del conjunto ‘Viola’.

El declive inesperado de la 'Fiore' parece interminable. Ni siquiera las buenas actuaciones de David De Gea bajo palos permiten algo de respiro a un equipo ahogado en la penúltima posición con 6 empates y 7 derrotas en 13 jornadas.

Atalanta, que desde el cambio del croata Ivan Juric por el de Palladino se salda ya con dos victorias, una ante la 'Fiore' y otra en Champions contra Eintracht Frankfurt y una derrota, ante Napoli, vigente campeón.

Los goles del costamarfileño Odilon Kossounou y del nigeriano Ademola Lookman marcaron la diferencia en un duelo con sabor más cruel si cabe para los florentinos, pues el que fuera su entrenador la campaña pasada, ese con el que rozó la final de la Conference League hace apenas unos meses, fue su verdugo.

Atalanta, que no ganaba en Serie A desde el pasado 21 de septiembre, se reencontró con el triunfo para asentarse en la zona media de la tabla con 16 puntos, todavía lejos de puestos europeos, situados a 8 puntos.