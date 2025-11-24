Los 5 momentos de la Jornada 12 de la Serie A

Karla Villegas Gama

Aarón Martín le dio el empate a Genoa y en el camino logró el gol de mayor distancia de la temporada, con un total de 47 metros; de hecho es el más largo que se ha marcado desde la 2004/05.

Con su triunfo sobre el Atalanta, Napoli se convirtió en el único equipo invicto como local en el año calendario en las 5 grandes ligas europeas, con 12 ganados y 4 empatados.

La Roma lidera en solitario por primera vez en 10 años y 26 días. En el camino, Matías Soulé se convirtió en el segundo futbolista de las 5 grandes europeas con más goles desde fuera del área en 2025, con 5 tantos.

Con el triunfo sobre Inter, Massimiliano Allegri se convirtió en el primer técnico en la historia que consigue 100 victorias con Milan y Juventus.

Por primera vez en la historia, Como llegó a 21 puntos tras 12 jornadas y consiguió 5 goles en un solo partido de la Serie A.