Milan dejó a Inter sin el liderato de la Serie A

Inter estaba obligado a derrotar a Milan para recuperar la primera posición de la Serie A, pero fracasó en su intento y cayó al cuarto lugar luego de perder el derbi ante el conjunto ‘Rossoneri’ que se coló al segundo puesto quedando a dos puntos de la Roma.

El brillo no es la principal característica de Milan que va ganando los duelos directos contra los principales candidatos al título, venció a Napoli, a la Roma y a Inter y alcanzó 11 partidos sin perder en la liga italiana para meterse en la lucha por el liderato que está en poder del conjunto romano.

Pocas emociones en un derbi que ambos equipos jugaron con precaución, sin embargo, la balanza se inclinó a favor de los ‘Rossoneri’ con un gol de Christian Pulisic a los 54 minutos tras un disparo de Alexis Saelemaekers que no pudo contener Yann Sommer quien dejó el balón en los pies del estadounidense.

La noche no fue buena para los interistas que resintieron el bajón futbolístico y físico de Lautaro Martínez, la ofensiva no tuvo conexión y Hakan Çalhanoglu falló un penal al 74 que pudo cambiar la historia.

Milan defendió el resultado y le cerró los espacios al conjunto 'Nerazzurri' que se quedó sin ideas y sin el liderato de la Serie A.