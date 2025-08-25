Los 5 momentos de la Jornada 1 de la Serie A

Karla Villegas Gama

Kevin De Bruyne se estrenó con el Napoli y en el camino se convirtió en el futbolista más longevo que debuta con los ‘Azzurri’ y en el tercero que marca en su primer partido oficial.

Giovanni Di Lorenzo llegó a 250 partidos en la serie a, el futbolista que más encuentros ha sumado desde su debut en la 2018/19.

Gian Piero Gasperini dirigió su partido #600 en el torneo local, el quinto entrenador en conseguirlo. Además, es el tercero que ha sumado 10 victorias en el partido inaugural de temporada, junto con Nereo Rocco y Giovanni Trapattoni.

Cremonese amarró su primer triunfo en San Siro desde mayo de 1992, lo que también marcó la primera ocasión que gana el partido inaugural de la Serie A; anteriormente, había caído en ocho ocasiones.

Nicolò Barella es uno de los tres mediocampistas que han dado asistencias en cada una de las últimas 10 temporada en las cinco grandes ligas de Europa junto con Rodri y Pascal Groß.