Oscar Sandoval

Lazio sigue imparable en la Serie A y alargó el mejor inicio de temporada de su historia después de golear 3-0 a Lecce. Un doblete de Tijjani Noslin y un tanto de Davide Frattesi sellaron la décima victoria del conjunto romano, que acumula 12 partidos sin perder, con 10 triunfos y dos empates, para mantenerse firme en lo más alto de la clasificación.

FT | 3-0



Finale all'Olimpico, con show in allegato. Altra vittoria! pic.twitter.com/FPiyGR7R0d — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 21, 2026

La Serie A sigue bajo el dominio de las ‘Águilas’, que tienen asegurado el liderato una jornada más. Lazio recuperó el camino de la victoria después del empate contra Napoli y respondió con una actuación contundente ante Lecce, que continúa apenas tres puntos por encima de la zona de descenso. El conjunto romano no afloja y cada jornada refuerza su candidatura al título.

Lazio impuso condiciones desde el inicio y encontró la recompensa al minuto 25, cuando Noslin apareció dentro del área para abrir el marcador con un remate de cabeza. El gol le dio tranquilidad al equipo local, que tomó el control del encuentro y manejó los tiempos ante un Lecce incapaz de encontrar respuestas.

Las ‘Águilas’ generaron oportunidades para ampliar la diferencia, pero tuvieron que esperar hasta la segunda mitad para dar el golpe definitivo. Kenneth Taylor apareció con una asistencia de taquito que dejó a Noslin en posición de marcar el 2-0 al minuto 68. El delantero completó su doblete, anotó su sexto gol en liga y encaminó una nueva victoria del líder.

Davide Frattesi puso cifras definitivas al minuto 90 y completó una goleada que confirma el extraordinario momento de Lazio, que no solo defiende el liderato, también alimenta la ilusión de conquistar un ‘Scudetto’ que se le resiste desde hace 26 años